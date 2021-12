Luciano Spalletti: il volto della schiettezza

Ciò che distingue Luciano Spalletti dagli altri allenatori è indubbiamente la sua innata propensione alla schiettezza. Nelle sue interviste, sopra tutto nei port partita, non utilizza mai giri di parole, preferisce arrivare dritto al punto. Risponde alle domande con sicurezza, senza utilizzare il filtro del “quieto vivere”. Non parla per compiacere i giocatori o i tifosi. E’ consapevole del suo ruolo, per questa ragione ogni sua decisione la porta avanti con fierezza, prendendosi la responsabilità dei meriti e dei demeriti.

Luciano Spalletti: Il personaggio cattivo della Roma

Durante la sua carriera, Spalletti ha allenato molte squadre, e in ognuna di queste si è sempre distinto. Durante il suo periodo nella Roma, purtroppo però, è stato ricordato come il “personaggio cattivo della favola”. La sua innata abilità di allenatore è passata in secondo piano quando la sua figura è stata additata come la causa dell’addio di Francesco Totti dalla Roma.

Un periodo molto difficile per Spalletti, che in un attimo, ha visto la sua reputazione compromessa da una decisione non condivisa dalla maggior parte dei tifosi romani. Nonostante tutto però, l’allenatore di Certaldo, non si è lasciato scoraggiare, ha preferito accettare sportivamente “l’odio” che in quel periodo lo assaliva.

La rinascita nel Napoli

Oggi Spalletti è l’allenatore del Napoli, e come ha dichiarato ADL “ E’ il migliore allenatore mai avuto in carriera“. Spalletti si è dimostrato un allenatore a 360° in gradi, non solo di scegliere la giusta squadra da mettere in campo in ogni partita, ma è capace di capire la mentalità di ogni giocatore, utilizzandolo al meglio al fine di tirar fuori le sue migliori caratteristiche.

Grazie al lavoro di Spalletti, oggi il Napoli vanta una posizione sul podio per la rincorsa dello scudetto non che una squadra forte e competitiva non sono con i titolari di punta. Ne hanno dato dimostrazione nelle ultime partite, che nonostante i tanti infortunati, sei titolari in meno, il Napoli di Spalletti è riuscito a dare filo da torcere alle squadre avversarie con la rosa al completo.

Spalletti è l’allenatore che sostiene i suoi ragazzi anche sotto la pioggia incessante, che si allena con loro fino a perdere il fiato, che si butta a terra nel momento in cui la sua squadra raggiunge un obbiettivo. E’ un allenatore che lavora “step by step ” senza creare false illusioni. Ciò che distingue Spalletti dai suoi colleghi è che prima di essere un allenatore è un uomo, con la stessa passione per il calcio di quando si è bambini.

