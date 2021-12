Spalletti: l’allenatore capace di ridisegnare le sorti del Napoli

Solamente una squadra, tra i maggiori cinque campionati europei, ha in rosa quattro calciatori ad aver già segnato almeno cinque gol: il Napoli. La squadra di Spalletti vanta addirittura un record europeo grazie a cinque suoi beniamini: Piotr Zielinski, Dries Mertens, Victor Osimhen e Fabián Ruiz, tutti a quota cinque goal. Lo riferisce Opta.

Numeri significativi, emblema della crescita esponenziale del Napoli da quando al timone c’è Luciano Spalletti. Un grande professionista, un allenatore serio che, a differenza di altri, nei suoi anni senza una panchina ha continuato ad aggiornarsi, a migliorare i propri dettami tattici e ad oggi si vedono i risultati.

Una nuova gestione della rosa

I record, i risultati non arrivano da soli. Sono frutto del lavoro non soltanto tattico, ma anche mentale che è stato impresso nello spogliatoio. Spalletti è riuscito, in pochi mesi di lavoro, a migliorare questa squadra anche per quanto concerne l’approccio alle partite.

In passato si è sempre avuta la netta sensazione che il Napoli non avesse una rosa adeguata, specialmente per quanto riguarda i propri panchinari. Sebbene ad oggi non figurino, tra le fila azzurre, molti nomi altisonanti, campioni capaci di incidere, il lavoro del tecnico toscano sta riuscendo a sopperire a queste “mancanze” tecniche.

La continua rotazione dei calciatori, la capacità di far sentire importanti per la causa anche gli uomini “ai margini”. Queste capacità rafforzano il gruppo e rendono solido il progetto Napoli. L’auspicio è che si possa continuare su questa strada. Nelle ultime settimane gli azzurri hanno perso punti in campionato, complici anche i tanti infortuni.

Ma quest’anno il sentore è diverso. Si ha l’impressione che i partenopei possano finalmente fare quel fatidico “salto di qualità”. Non soltanto di carattere tecnico, ma soprattutto di carattere mentale.

