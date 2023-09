PRIMA PAGINA: Il Mattino del 7 Settembre 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Mattino L’edizione odierna del quotidiano partenopeo, in taglio alto, dà spazio anche al Napoli: “Osimhen e Kvara tra i candidati al Pallone d’Oro. Gli azzurri protagonisti”. Presenti in lista per l’importante riconoscimento anche André Onana, ormai ex portiere dell’Inter passato al Manchester United, e Kim Min-jae, difensore impostosi in Campania e poi trasferitosi al Bayern Monaco

