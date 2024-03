Buongiorno a tutti da persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi con la Prima Pagina de Il Mattino “Calzona, ecco la Juve: dopo lo show di reti si riparte dal tridente”, titola in taglio alto il quotidiano Il partenopeo in merito alla sfida contro la Juventus che si avvicina. L’altro box è per il doppio ex Padovano: “Io, dai gol per Napoli e Juve al calvario giudizio”, il titolo dell’intervista.

