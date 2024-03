Il Maradona presenta Napoli-Juventus con vista Champions!

Big match in programma per la 27esima giornata di Serie A, allo stadio Maradona domenica sera si affrontano Napoli e Juventus. I padroni di casa arrivano dall’ennesimo cambio di allenatore in una stagione storta e complicata, gli ospiti hanno sostanzialmente visto sfumare il sogno Scudetto. Entrambe, però, ci tengono a far bene in questo finale di stagione: ci sono obiettivi ancora alla portata da raggiungere, c’è il tempo di rimediare e di ritornare in carreggiata. Per poi ripartire al massimo…

Calzona riparte dal Sassuolo…

Calzona non ha la bacchetta magica, questo è chiaro: parafrasando Mourinho, neanche lui è Harry Potter. Nel recupero della ventunesima giornata, comunque, è arrivato il roboante successo per 6-1 sul campo di un Sassuolo alla deriva: risultati simili fanno sicuramente piacere, ma vanno contestualizzati. Il Napoli deve cercare di ritrovare solidità, in particolare nei big match: quello con la Juve è un bel banco di prova, la squadra è tornata al suo massimo adesso, con un Kvara rispolverato e con Osimhen saldamente al centro dell’attacco. La zona Champions è distante, ma per adesso paradossalmente la classifica va guardata poco: testa bassa e tornare a macinare gioco, questo è l’imperativo nel brevissimo termine.

Allegri insegue il secondo posto…

Con l’Inter a +12, non è realistico pensare ancora alla possibilità di vincere lo Scudetto: i nerazzurri in questo 2024 hanno preso il volo dimostrando in più occasione di essere i migliori della Serie A, anche la Juve di Allegri è stata costretta a mettersi l’anima in pace, piegata da alcuni brutti risultati. C’è però ancora da difendere il secondo posto, la lotta col Milan è viva e vede i bianconeri in vantaggio, la Juventus non deve commettere però altri passi falsi. Arrivare secondi vuol dire aggiudicarsi anche le Finals di Supercoppa. A Napoli, dunque, serve un buon risultato.

Napoli-Juventus i probabili 22 in campo

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

