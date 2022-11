Paolo Bargiggia: “Giuntoli studia un attaccante”

Paolo Bargiggia, nel corso di Diretta Mercato, ha parlato dei possibili movimenti della società campana in vista del futuro:

“Il Napoli ha una opzione unilaterale per Luciano Spalletti. Non ha senso rinnovare ora il contratto dell’allenatore. L’idea è quella di aggiungere almeno un altro anno. Se ne riparlerà tra qualche mese, a fine stagione. Su Kim la situazione è molto particolare. Sul sudcoreano vige una clausola pari a cinquanta milioni per le squadre medie, ottanta per quelle importanti. Se arriva il Manchester United, deve pagare ottanta milioni”.

Bargiggia sul Napoli aggiunge

“Sul Napoli ci sono un paio di cose interessanti da dire. Cristiano Giuntoli sta studiando un attaccante qualora dovesse partire Osimhen. I nomi trattati sono tanti. Tra questi anche Jonathan David e Youssef En-Nesyri sono profili che interessano molto alla dirigenza dei campani. Kvaratskhelia non sarà ceduto. Potrebbero invece andare via Osimhen a certe cifre e Zielinski in seconda battuta. Il Napoli è alla ricerca anche di un vice Lobotka: piace Albert-Mboyo Sambi Lokonga dell’Arsenal”, ha aggiunto Paolo Bargiggia nel corso del suo intervento in televisione”,

