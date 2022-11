La Gazzetta: “Simeone, Obbligo di riscatto ancora non scattato”

Giovanni Simeone ha dimostrato di essere all’altezza di questo Napoli, nonostante i pochi minuti a disposizione. Battere la concorrenza di Osimhen è un compito molto difficile, ma l’importante è farsi trovare pronto. Intanto, il club azzurro sta studiando la situazione legata all’attaccante e alle possibilità di riscatto dall‘Hellas Verona.

Giovanni Simeone potrebbe restare in azzurro anche per le prossime stagioni. Attualmente, il calciatore è in prestito dall’Hellas Verona, ma il club ha le idee molto chiare. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’obbligo non è ancora scattato ed occorrono ben 20 reti per farlo diventare automatico. Al momento, prevale il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. La società ha deciso di non privarsi dell’argentino e studierà la soluzione migliore.

