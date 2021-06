A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport, soffermandosi sulla prima giornata degli Europei, in particolare sulla Spagna e la Polonia.

“Le impressioni sulla Spagna? C’è grande delusione dopo il pari con la Svezia”

“La Nazionale è stata fischiata, in particolare Morata, che ha fallito un’occasione clamorosa. Fabián Ruiz ha giocato solo cinque minuti, ha provato a mettersi in mostra, ma di certo non è contento per essere andato in panchina. Credo che troverà più spazio nei prossimi impegni della Roja. La Spagna si sta ricostruendo, ma, a mio avviso, Luis Enrique ha esagerato nel lasciare fuori tanti giocatori di esperienza, soprattutto quelli del Real Madrid. Le scelte del CT sono state quantomeno particolari, tenere fuori Gerard Moreno è inspiegabile, così come la decisione di schierare come terzino Marcos Llorente, uno dei migliori centrocampisti d’Europa”.

“La sconfitta della Polonia è stata la più grande sorpresa di questi primi giorni di Europei”

“Non si è salvato nessuno, neanche Lewandowski. La strada della Polonia è in salita, perché deve affrontare Spagna e Svezia, che ieri ha dimostrato di essere una formazione ostica. Un giudizio sulla Slovacchia? Il CT Tarkovič ha agito intelligentemente schierando Hamšík un po’ più avanzato, in modo da evitargli troppo lavoro difensivo e sfruttarne la grande qualità tecnica”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati