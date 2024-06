Osimhen “ostaggio” dei 100 milioni

All’interno della più “scabrosa” delle stagioni, tra infortuni, coppa d’Africa e sporadiche presenze, Victor ha comunque fatto l’Osimhen.

Se il Napoli ha potuto, pur senza alcuna convinzione, restare in corsa europea lo si deve al 9 Nigeriano.

10 milioni l’anno ed un valore “commerciale” che supera i 100.

Non si è parlato d’altro.

Chi prenderà Osimhen?

Chi può spendere oltre cento milioni per la gallina dalle uova d’oro di De Laurentiis?

Inghilterra o Arabia?

Victor vuole calcio vero.

Al momento voci britanniche ma poco più. Al momento Victor è in stallo. Per paradosso, il valore del Nigeriano, all’interno di ina stagione disgraziata, potrebbe costituire un minus pericoloso.

Per il Napoli, per il presidente e per il calciatore.

10 milioni sono troppi per la gestione Napoli.

10 milioni sono decisamente troppi per un team che seppure in ottime condizioni economiche, non farà l’Europa.

Nemmeno Conte può vincere la resistenza delle sirene internazionali.

Nel frattempo, intanto, Osimhen attende. Attende Conte ed il Napoli.

100 milioni potrebbero essere tanti.

Troppi e questo sarebbe un problema spinoso.

Pedagogista dello Sport