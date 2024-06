De Laurentiis – Conte: il rilancio

Parola d’ordine “Rilancio”.

Per Uomini. Per la società.

Due uomini affamati di riscatto. Vie diverse e differenti eppure accomunate.

Come in una partita a poker, De Laurentiis e Conte puntano tutto sul proprio rilancio.

Personale, tecnico e d’immagine.

C’è da recuperare, serve farlo in fretta.

I due uomini, sebbene per vie differenti, sentono profumo di rilancio e riscatto. Di De Laurentiis abbiamo scritto tutto, di sir Antonio, sappiamo del rapporto burrascoso inglese e di dimissioni nevrotiche.

Ad Antonio occorre la sfida. Più ostacoli trova più si trova a proprio agio. Tottenham era diventato un piattume. Non era per le corde del Salentino.

Aveva bisogno di un qualcosa di difficile, perso e da rifare da capo. Quale migliore occasione di una piazza bollente ed amareggiata. Piazza del sud.

Amore a prima sera.

Napoli fa al caso suo ed è perfetto per un De Laurentiis che ha da ristabilire gli ordini. Rilanciare.

È il modus del presidente. Prima fu Ancelotti, poi Spalletti. Ora Conte.

Non ci si poteva aspettare un uomo di seconda fascia. Un attore modesto. De Laurentiis aveva bisogno di ritrovare la piazza, la città e la sua creatura.

Conte per ritrovarsi, perfetto rilancio.

Pedagogista dello Sport