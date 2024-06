Lukaku vuole tornare in patria.

È appena arrivato Antonio Conte a Napoli, che già il mercato degli azzurri prende quota. Il nome di Romelu Lukaku, viene spesso accostato alla società partenopea, proprio in virtù del rapporto tra il belga e il tecnico salentino.

L’ex attaccante giallorosso di proprietà del Chelsea, potrebbe rientrare in uno scambio con Victor Osimhen, che spinge per la Premier. Ovviamente quotazioni diverse tra i due, età diverse e prospettive diverse.

Lukaku si è trovato alla grande con Conte ai tempi dell’Inter, il neo tecnico azzurro, spinge per riaverlo nella prossima stagione, ma la strada è ancora lunga, per il matrimonio.

Intanto il belga, attraverso RTL Sports si è espresso sul suo futuro, queste le sue parole:

“Il ritorno all’Anderlecht ci sarà sicuramente. Sarò lì prima di quanto si possa pensare. Mi manca mia madre, i miei figli, lasciai il paese quando avevo solo 18 anni”

Lukaku non è nuovo a colpi di testa, già lo scorso anno tra Inter e Juventus, la querelle andò avanti parecchio, per poi tornare al Chelsea, come fuori rosa.

Un fattore da non sottovalutare, oltre alla partecipazione all’Europeo, che ne’ comprometterebbe la preparazione estiva.

Per lui però garantisce Antonio Conte, che evidentemente sa toccare le corde giuste dell’ex nerazzurro.

Prima di tutto, però bisognerà capire il futuro di Victor Osimhen, elemento determinante di ogni possibile trattativa, con qualsivoglia centravanti.