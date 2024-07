Napoli ufficializza Di Lorenzo Capitano.

Tanta ancora confusione, intorno al caso Giovanni Di Lorenzo, creata in realtà più dal suo procuratore, che dalla società partenopea.

Si era parlato, anche, per voce di Giuffredi, di una conferenza stampa nella giornata di martedì scorso, per chiarire la situazione. Conferenza che non è mai avvenuta, che ha gettato ancora più incertezze, sul futuro del terzino destro azzurro.

Alla vigilia della partenza per Dimaro, interviene, dunque, la società calcio Napoli, con un comunicato, che chiude definitivamente la querelle. Questo il testo del messaggio:

“Il calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa, che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente tali organi di stampa, sono disinformati, poiché il chiarimento tra la società e il Capitano è avvenuto già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli”

Si chiude così la telenovela che aveva infiammato, i primi giorni dell’estate. Del resto Antonio Conte era stato chiaro, circa le posizioni di Kvaratskhelia e Di Lorenzo, ritenuti inamovibili. Resta a questo punto da definire la situazione del georgiano, legata al suo rinnovo contrattuale. Dei malumori evidentemente, per il Capitano ci saranno stati, ma in queste situazioni i procuratori ci sguazzano, per strappare ingaggi più onerosi. Il nuovo Napoli però, quest’anno non vuole sbagliare nulla, mettendo subito a posto le questioni irrisolte. Da questo punto di vista Antonio Conte, può essere sereno in vista del prossimo ritiro, la società azzurra sta cercando di accontentarlo, sotto ogni punto di vista.