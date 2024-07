Calciomercato: All-in Psg in Casa Napoli. Silenzio di Adl! Nasser pronto ad investire ben 200 milioni per assicurarsi sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia. I due hanno condizioni differenti: infatti, se per Osi il gioco è possibile, vi è una clausola di 130 milioni con un ingaggio di oltre 10 milioni di euro fino al 2026! Per Kvara è stato ribadito più volte l’incedibilità’ da parte della società’ e dello stesso tecnico Antonio Conte. Due operazioni slegate dunque, ma che potrebbero congiungersi se il Napoli dovesse vacillare

Va ribadito, lo si sa da tempo questo, il potenziale partente resta il nigeriano, con il sogno di giocare in Premier, dove risultano solo sondaggi ma nessun affondo, e che oggi rivede il redivivo Psg pronto a far follie per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante azzurro, anche se il club di Adl sembra voler attendere il 17 luglio, data in cui si aprirà il mercato Arabo unico in grado di versare l’intera cifra della clausola contrattuale del bomber.

Discorso diverso per Kvara, attualmente guadagna 1,8 milioni, De Laurentiis si è spinto fino a 5 di base con i bonus che negli anni arriverebbero oltre i 7 milioni il Psg invece offre 11 milioni a stagione! Ma ricordiamo che è sotto contratto e se non accettasse il rinnovo, resterebbe comunque a Napoli ad 1.8 per i prossimi due anni! Due nodi certamente di difficile soluzione, con il tecnico salentino spettatore interessato soprattutto per il georgiano, sul quale ha posto il veto alla cessione fin dalla conferenza di presentazione.

Calciomercato: All-in Psg?…Conte ribadisce “Amma fatica’!“

Certo che se si volesse analizzare la questione in senso imprenditoriale, 200 milioni sono tanti, soprattutto se si pensa ai costi contrattuali futuri dei due, ed una concorrenza difficile da reggere, non solo per il Napoli ma per tutta la Serie A! Risorse quasi all’ osso ed i prestiti e le attese lo confermano! Sinceramente una cifra a cui riflettere…

Dall’ altra parte però c’è Conte, che ci ha messo la faccia per la permanenza del Georgiano, con Adl e Manna, azione da passo distensivo, che volano fino a Dortmund per prospettare il ritocco contrattuale con allungo e clausola valida fin dal prossimo venturo.

È chiaro che il mercato termina il 31 di Agosto e tutto può accadere, ma il tecnico e stato chiaro, Amma fatica, motto ormai famoso quanto reale a fatti! Antonio Conte vuole un gruppo coeso e pronto al lavoro, dopo una stagione fallimentare sarebbe il minimo sindacale, visto che c’è da riconquistare la fiducia della gente!

Anche se la garanzia e proprio la presenza dell’ex C.t., già mostratasi con i primi colpi di mercato, Buongiorno, Marin e Spinazzola, che certamente danno il senso della voglia di riportare il club ad alti livelli!

Si attendono sviluppi sulla vicenda nei prossimi giorni, nel frattempo Adl riflette, anche se Osi dovrebbe essere il “sacrificato” di turno. Arabia? Premier? Psg? Pagare moneta vedere cammello direbbe il patron…si spera che Jugeli non faccia arrabbiare l’allenator, altrimenti per Kvara, suo assistito, saranno davvero pesanti i dolor!!!

https://www.persemprenapoli.it