Napoli, si dimette il Social Media Executive. Ma non c’entra Osimhen

Non si spegne la polemica intorno al caso Osimhen: quel video su Tiktok che “prende in giro” l’attaccante nigeriano che sbaglia il rigore contro il Napoli ha portato al licenziamento del Social Media Executive Alessio Fortino? Pare proprio di no o almeno è quello che specifica il ragazzo stesso che racconta tutto in un lungo post su Linkedin. Ecco cos’ha scritto riguardo le sue dimissioni dopo oltre due anni alla guidia dei social partenopei.

Il messaggio del Social Media Executive del Napoli

“La giornata odierna segna un capitolo importante della mia carriera professionale, dopo 805 giorni termina la mia avventura con la SSC Napoli. Questa esperienza è stata un percorso incredibile, un’opportunità che molti potrebbero definire un sogno: per me è stata la realtà quotidiana che ho costruito con dedizione e alimentato con un costante desiderio di apprendere e mettermi in gioco. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che ho avuto il privilegio di incontrare lungo questo viaggio – colleghi, collaboratori, partner e tifosi. Siete stati parte integrante di questa esperienza unica. Lascio la mia posizione con un un bagaglio professionale incredibilmente ricco, ricordi straordinari e un entusiasmo palpabile per le nuove sfide che mi attendono nel mio percorso professionale. Ringrazio ancora tutti voi per il vostro sostegno e la vostra collaborazione. Spero di incrociarvi presto nel mio prossimo capitolo professionale. Alessio”.

“P.S. onde evitare possibili ‘collegamenti fantasiosi’ da parte di alcuni soggetti, questa decisione è stata presa settimane fa”.

