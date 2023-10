Serie A, le partite di oggi chiudono la settima giornata: ecco il programma e dove vederle in TV

Torna in campo la Serie A per chiudere la “tre giorni” di campionato con ben tre partite da giocare in questo lunedì. Si parte alle 18.30 con due gare: il Torino di Juric sfiderà il Verona (qui le probabili formazioni) per tornare a fare punti dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio e, alla stessa ora, il Sassuolo ospiterà il Monza al Mapei Stadium per confermare quanto di buono messo in mostra nelle clamorose vittorie contro Juventus e Inter. Chiuderà la giornata la sfida tra la Fiorentina, che potrebbe agganciare la zona Champions, e il Cagliari di Ranieri, ancora a secco di vittorie e fanalino di coda del campionato.

Serie A, il programma del lunedì di campionato

18.30 Torino-Verona (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN (Probabili Formazioni)

18.30 Sassuolo-Monza (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN 2

20.45 Fiorentina-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (Probabili Formazioni)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati