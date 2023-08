“Napoli, pronta una doppia operazione in entrata dopo Lindstrom” Alfredo Pedulla’ conferma le voci sugli azzurri

Si pensava che la campagna acquisti del Napoli si sarebbe conclusa con l’arrivo di Jesper Lindstrom, appena prelevato dall’Eintracht Francoforte ed ufficializzato nelle scorse ore, ma invece non si escludono sorprese nei prossimi giorni di mercato. Come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà ai microfoni di mercato, la società di Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti mettere a segno qualche altro colpo prima dello scadere della sessione estiva di trasferimenti del campionato italiano di Serie A.

In particolare, è da tenere d’occhio la situazione relativa all’esterno destro che fungerà da vice di Giovanni Di Lorenzo per il resto della stagione. Il giovane Alessandro Zanoli sa che in Campania sarebbe perennemente chiuso dal capitano vuole andare a giocare altrove. L’ex talento di Carpi e Sampdoria resta fortemente nel mirino dello Sporting Lisbona: il Napoli potrebbe deciderlo cederlo e riaprire le negoziazioni per Davide Faraoni dall’Hellas Verona, il quale potrebbe arrivare con un esborso relativamente contenuto.

