Ferrara: Adesso non ho nessun contratto.

Avevano fatto molto discutere le recenti dimissioni di Ciro Ferrara, dalle reti di DAZN.

Tanto che si è molto parlato di un suo possibile incarico, nello staff di Antonio Conte, sulla panchina del Napoli.

Durante la finale di Coppa Italia, l’ex difensore napoletano, intervistato da Mediaset è tornato sull’argomento:

“Mi dispiace se un mio post può aver equivocato. Si sta concludendo una stagione con DAZN. Per adesso non ho nessun contratto, a fine stagione sono svincolato”

Di fatto Ferrara non chiude nessuna possibilità, ma ovviamente non si sbilancia, su quelli che possono essere gli scenari futuri.

Troppe le variabili coinvolte, in questo momento, di certo un uomo come Ciro Ferrara, farebbe comodo non solo a Conte, ma a qualsiasi allenatore, come intermediario tra squadra e ambiente, in una piazza che lui conosce molto bene.

Un’altra notizia molto interessante, arriva dall’Inghilterra. Secondo i bookmaker la quota di Conte al Napoli, ad oggi è quotata ad 1,85.

Un valore bassissimo, che per gli inglesi, equivarrebbe ad una trattativa già conclusa.

Tutti segnali positivi, che spingono il tecnico salentino, verso Castel Volturno, ma per lo strappo finale, ci sarà ancora d’attendere.