Napoli: l’uomo giusto senza nome

Più che di allenatore, c’è da interrogarsi sull’uomo.

Per carità, nessun simposio filosofico soltanto qualche libera e sintetica riflessione sui caratteri. Degli uomini appunto.

Più che scegliere un allenatore, De Laurentiis deve scegliere un “suo” uomo di fiducia.

È sempre stato così.

Fiduciari.

Ha sempre incontrato personalmente i suoi allenatori e li ha sempre scelti come fatto con attori e registi.

Deve “sentirli”.

Deve poterli considerare come vicini. Più che collaboratori, dipendenti ma questo è un tratto distintivo ben noto del presidente.

Prendere o lasciare.

A questo proposito, i nomi che circolano, risultano, naturalmente è una supposizione, poco inclini a De Laurentiis.

Almeno dovrebbero.

Per carità si tratta pur sempre di pallone e di fiumi di danaro ma Conte e Gasperini, su tutti, sembrano nomi davvero lontanissimi dall’uomo De Laurentiis.

Un De Laurentiis che finalmente lascia carta bianca al suo manager di campo?

Onestamente poco probabile.

Un De Laurentiis che affida una squadra rinnovata e rinforzata ad un allenatore adulto e radicato? Ancor più improbabile.

D’altronde se nel post scudetto aveva cercato l’emergente e non ancora osannato Thiago Motta, ancor più sarebbe “accettabile” in una ricostruzione.

De Laurentiis ha fatto capire cosa intende fare dell’immediato futuro?

Il mistero si infittisce.

Boniek ha detto di Conte come uomo che non si lascia invadere.

Appunto.

Niente di più scomodo sarebbe per il presidente.

Ma le vie dello show sono infinite. Le vie che possono accordare una coppia sono molteplici.

Pedagogista dello Sport