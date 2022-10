Napoli, Kvaratskhelia: “Giocare in Champions League è un sogno”

Il nuovo giocatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, dopo la vittoria contro l’Ajax ha rilasciato un’intervista alla Uefa. Khvicha, arrivato al Napoli per sostituire Lorenzo Insigne, non veniva considerato un giocatore degno di sostituire l’ex capitano e invece oggi è una grandissima sorpresa.

Infatti, già dal primo giorno con la maglia azzurra, ha realizzato tantissime reti e prestazioni fantastiche. Arrivato per soli 10 milioni, ed oggi il suo prezzo è almeno triplicato. Finora ha segnato 6 gol, 5 in campionato e uno in Champions e 4 assist, 2 per competizione. E oggi si può dire che De Laurentiis ha fatto un super colpo.

Anche contro l’Ajax ottima prestazione oltre al gol fatto al suo debutto in Champions League.

Le parole di Khvicha:

Sul sogno:Credo che i sogni diventino realtà. Sto giocando in Champions League e ho anche segnato. Sono così felice. Era importante che il Napoli vincesse. Su Di Lorenzo:Di Lorenzo merita il premio di migliore in campo: è un grande uomo, un grande capitano e un grande calciatore, è molto importante per il Napoli. Sull’Ajax:Oggi non hanno giocato bene, ma sono una buona squadra e hanno ottimi giocatori. Hanno bisogno di andare avanti. Auguro loro buona fortuna

