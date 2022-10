Quando le parole sono accompagnate dai fatti: Il Cholito Simeone!

Giovanni Pablo Simeone Baldini, meglio conosciuto come “Il Cholito”, nasce il 5 Luglio del 1995 in Argentina. Giunge a Napoli questa estate, dopo una giostra di squadre, nell’ ordine, River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, ed infine proprio la squadra della citta’ dove ha giocato il suo idolo, Diego Armando Maradona.

Questo , chiamiamolo Focus, nel parlare del giovane attaccante azzurro, vuole essere un riconoscimento al suo attaccamento a questo sport, che mostrano un lato, che pochi esaltano in un calciatore, l’amore e la passione che mostra ogni volta che ne rappresenta i colori, e l’impegno spasmodico in ogni gara, sacrificando se stesso per il bene della squadra.

Temperamento, grande personalita’, abnegazione,generosita’,sacrificio, serieta’ fuori dal campo, ma la cosa che salta all’ occhio, è che questo girovagare, dove molte volte ha castigato a suon di gol, i suoi attuali supporters, e la gioia negli occhi quando ne racconta la scelta fatta proprio questa estate, dove dubbio non vi era, ma splendore raggiante negli occhi, che oggi si mostra in ogni gara che affronta con questa maglia.

Simeone, Il subentrante decisivo!

Senza dimenticare, che se evidenziamo il minutaggio ed il suo mestiere, cioe’ il gol, notiamo che in Champions, lo potremmo definire un vero e proprio cecchino…Con il Liverpool, entra e dopo pochi secondi, realizza il suo primo gol nella competizione dalle grandi orecchie, con l’ Ajax, nel primo set di Amsterdam, fa la stessa cosa…mentre in campionato, a San Siro, regala tre punti preziosi, proprio grazie al suo gol.

Il subentrante, lo si potrebbe definire così, colui in grado di cambiare le sorti di un match, mostrando, se c’e’ ne fosse bisogno, la sua dote migliore, essere pronto prima ancora di scendere in campo!

Quel Pianto, Che vale piu’ di ogni trofeo…

E non e tutto, il suo pianto liberatorio in Champions contro il Liverpool,

per il suo primo sigillo nella competizione europea, oltre che l’urlo ad Amsterdam contro l’Ajax, dopo la sua rete appena entrato, rafforzano le se parole in una lunga intervista rilasciata oggi, ad un noto quotidiano estero, dove definisce Napoli “Il suo desiderio, mai stato meglio in vita mia”. Molte malelingue direbbero, e normale quando si vince…Ma non è normale che non si capisca e si veda, la gioia di un ragazzo nel giocare a Football!

Ed io sono felice di aver raccontato, sperando in modo chiaro ed esaustivo, la storia di un giramondo, dal sangue Argentino, dove se “La Bombonera”, rappresenta lo stadio di Diego, lui potrebbe definirsi il “Confetto”, e guarda caso, proprio del Maradona, come a dire, questo matrimonio era gia’ bello con Dieguito, ma il destino ne ha voluto portare un altro, si chiama “il Cholito!”

