Napoli-Fiorentina: A Spingere c’e’ il Maradona

Il Napoli chiama, Il Maradona risponde, lo scudetto passa per la Fiorentina, gara sicuramente difficile ma non impossibile. Ma come detto, ci sara’ la cornice che rendera’ il quadro piu’ ricco, e regalera’ emozioni incredibili.

Saranno in 54.000 a soffiare la vela azzurra, per spingerla alla vittoria, sorreggerla nei momenti difficolta’, ed urlare a squarciagola il loro amore e la passione verso questa maglia, che va oltre ogni sogno e cucita nei loro cuori, custodita come una reliquia

Questa e’ la Napoli che ha sempre accompagnato la sua squadra amata, ora piu’ che mai, verso il traguardo tanto sospirato, mancano 6 passi, lunghi ed irti, ma loro sono li, pronti ad attenti, con la miccia accesa, per esplodere la loro gioia me felicita’

La storia di un’ popolo che ha amato, ed ama, senza mai tradirlo, il suo immortale “ciucciariello” , che si trova ad un passo da quel sospirato scudetto. Non servono ne cornicelli, ne gesti contro iella vari, perche’ ci siete voi oggi, a sostenere la vostra squadra del cuore

Gia’ sento il vostro inno d’amore: “Un giorno all’ improvviso, m’innamorai di te’….” e quel brivido , passi attraverso ad ogni azzurro calciatore, solo cosi capiranno cosa significa giocare nella squadra in cui il Dio del calcio ci ha donato l’altare!

Il Tempio trascinera’ i suoi soldati alla vittoria, 54.000 i cuori azzurri che saranno l’uomo in piu’, insomma una citta’ che vive per te, mi raccomando ragazzi, tra poco tocchera’ a voi, ma senza paura, Napoli correra’ con te, ed il passaggio piu’ bello sara’ il cross per la testa di Osimhen, perche’ quell’ uomo in piu’, ha gia’ vinto…manchi solo tu!

