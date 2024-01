Mercato Napoli: Hamed Traorè torna in Serie A!

Hamed Traoré ha ufficializzato il suo passaggio al Napoli campione d’Italia. La squadra azzurra può finalmente ufficializzare il passaggio del classe 2000. L’ex centrocampista del Sassuolo, attualmente al Bournemouth arriva in Campania con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il contratto del calciatore è stato depositato in queste ultime ore. La carriera di Hamed Traorè in Serie A è nata ad Empoli quando ha esordito in Serie B nel 2017. Successivamente nella massima serie italiana ha giocato al meglio e il Sassuolo lo ha acquistato per elevare la sua caratura tecnica. Dopo il passaggio al Bournemouth, il giocatore sarà a disposizione di Walter Mazzarri in questo girone di ritorno.

