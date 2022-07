Mercato Napoli, E sempre più lontano…

Mentre il Napoli ha cominciato il suo ritiro precampionato in Trentino, proseguono le trattative di mercato e le tante voci che girano intorno al futuro di Kalidou Koulibaly in azzurro.

Si ha il timore che, da un momento all’ altro, possa giungere la notizia di un suo divorzio dal Napoli, con destinazione x, visto che le pretendenti sono davvero tante.

Nell’ ordine Juventus, anche se a dire di tante voci, il Franco-Seneglese ha scartato a priori questa ipotesi, facendo capire chiaramente che lui non andrebbe mai lì, per non mancare nei confronti dei tifosi azzurri.Poi il Chelsea, dove troverebbe il compagno di squadra Jorginho, senza dimenticare Barcellona, xavi non ha mai nascosto l’interesse per Kalidou,ed infine il Bayern, anche se i Bavaresi sembrano attenzionare piu’ De Ligt della Juventus

Mercato Napoli, tutto gira intorno a Kalidou

Ritornando un attimino indietro,Ramadani, procuratore di Koulibaly,sembrerebbe aver rifiutato un’offerta di rinnovo di circa 30 milioni complessivi da ADL per i prossimi 5 anni.

Sembra molto chiaro, che il volere del calciatore sia quello di voler cambiare, forse cosciente di aver dato tutto ciò che aveva, in questa sua lunga militanza azzurra, e quindi cercare nuovi stimoli altrove, e chissà provare a vincere anche qualcosa d’importante. La realta’ pero’,e che se davvero cio’ dovesse accadere, il Napoli certamente ne uscirebbe male, e ridimensionato, ma certamente non si puo’ trattenere un calciatore contro la sua volonta’, sarebbe controproducente sia per la squadra che per lui stesso

Insomma, tutto ancora da scrivere in questa storia, ancora una volta mal gestita, e che forse sembra davvero arrivata ai titoli di coda…Restando in attesa di capire cosa dira’ Adl quando finalmente a Dimaro dovra’ , gioco forza, dire cosa vuol fare il Napoli quest’anno.

