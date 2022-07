Napoli, A Dimaro giorno “zero”, Tocca a Luciano Spalletti

Qui Dimaro: Oggi parte ufficialmente il ritiro precampionato del Napoli, le incognite sono tante, ma bisogna ritrovare la giusta concentrazione per affrontare una stagione lunga, e forse, la più difficile dell’era De Laurentiis.

Il patron non ha ancora fatto ritorno in Italia, se poggi dovrebbe ritornare nella sua casa romana, probabilmente raggiungerà’ il ritiro Martedì 12 Luglio, dove lo attendono molti appuntamenti dai quali non potrà’ più esimersi

Ma oggi e’ soprattutto il giorno di Luciano Spalletti, tecnico azzurro, che in questo periodo di ferie, non ha voluto far sentire la sua voce, ed oggi, nella prima conferenza stampa della stagione, probabilmente dirà’ la sua, su quelle che potranno essere le attese, in un mercato, in casa Napoli, ancora tutto da decifrare, della sua squadra in questa stagione

Dimaro: Luciano Spalletti, cosa dirà’ in conferenza stampa?

Saranno certamente tante, le domande poste, molte mirate, al tecnico di Certaldo, per fare il punto della situazione e capire cosa ne pensa , , ed esempio su Koulibaly e le voci che lo danno per partente, cosa si aspetta faccia Adl, oppure Fabian Ruiz, e capire soprattutto le dichiarazioni sul portiere, sappiamo che il tecnico avrebbe preferito la riconferma di Ospina, e quale reazione si avra’ con Meret, senza dimenticare gli scontenti, esempio Politano, con i quali, certamente ci dovra’ essere un dialogo chiarificatore. Oltre che presentare i due nuovi arrivi Kwaratskhelia e Olivera

Queste sono solo alcune, delle tante domande a cui dovra’ rispondere oggi Luciano Spalletti,sperando che tutte vengano evase,con chiarezza e trasparenza, quella che fino ad oggi e’ mancata fondamentalmente al Napoli di quest’anno. Si spera che da oggi, anche se il patron e’ ancora assente ingiustificato vista l’aria che tira, si riparta con il piede giusto, e che le parole del tecnico di Certaldo, possano essere viatico di una ritrovata e si spera perpetua, serena nell’ ambiente , per affrontare una stagione davvero difficile, e crediamo ancora tutta da definire.

