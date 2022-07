Mercato Napoli: Giuntoli ne segue uno nuovo…

In un mercato che ancora non decolla in casa azzurra, si devono prima risolvere le tante incognite che “attanagliano” la squadra, mostra un Cristiano Giuntoli molto attento e pronto, a colmare i vuoti di eventuali partenze di calciatori azzurri.

Oggi e’ la volta del difensore del Tottenham, Japhet Tanganga, di origine inglese, ed in uscita dalla squadra di Conte, Il 23enne, richiesto anche da Everton e Southampton, e’ affascinato da un’avventura italiana, e potrebbe essere lui, il quarto centrale, se non addirittura il sostituto, eventuale, di Kalidou Koulibaly, che sembra sempre piu’ destinato ad andar via in questa sessione di mercato.

Il Mercato presenta, Japhet Tanganga

Japhet Manzambi Tanganga (Hackney, 31 marzo 1999) è un calciatore inglese, difensore centrale del Tottenham.

È un difensore centrale e terzino, di grande prestanza fisica, agile e bravo di testa, sa giocare con entrambi i piedi

Cresciuto nel settore giovanile del Tottenham, ha esordito in prima squadra il 24 settembre 2019 disputando l’incontro di English Football League Cup perso ai rigori contro il Colchester Utd. L’11 gennaio 2020 ha debuttato in Premier League giocando da titolare l’incontro perso 1-0 contro il Liverpool giocando molto bene e facendosi notare.

