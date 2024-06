Mario Giuffredi: Il Giullare Alla Corte del “Cristiano” …Titolo forte per molti, ma non per chi come il sottoscritto, è stufo di questa modalità comunicativa, alquanto irriguardosa nei confronti dei tifosi, ma soprattutto irrispettosa verso una regolamentazione che nel calcio, dopo la speculare sentenza Bowman, sembra essere ormai un qualcosa di irreale nei rapporti tra società e calciatore!

Con le dichiarazioni rilasciate dall’ agente Mario Giuffredi sul futuro di capitan Di Lorenzo, pessimo come gli altri in questa stagione! A mio modesto parere, appare legittimo chiudere il rapporto con il Napoli prima di subito! Però sia chiaro che il procuratore non puo’deleghittimare una forma contrattuale per fini personali! Ne tanto meno autogiustificare il suo assistito, tirando in ballo la sostituzione contro il Lecce, senza alcuna fondatezza di prova! Non solo per salvare se stesso, ma visto che parla di chiarezza…Di Lorenzo giocherà nella Juventus?

Premettendo che quest’ anno mi sia scagliato più volte contro Adl per la scelleratezza nelle scelte fatte, risultati penosi che parlano da se ‘quets’ anno, dove mi aspetto spiegazioni reali (Le stesse chieste ai giornalisti presenti dal Giuffredi!) da parte del capitano, quest’ Anno L brutta copia di quello ammirato nell’ anno del tricolore! E mi auguro che la società, almeno stavolta, metta in discussione tutti gli assistiti in organico legati a tale procuratore, non fosse altro che dimostrare che la dittatura non esiste nel calcio, anche se ormai i veri valori dello sport si sono persi nei corridoi delle Banche a suon di nove zeri.

Mario Giuffredi: Ma e il nuovo presidente del Napoli?…

Le parole del Giuffredi che conferma l’andar via del capitano da Napoli per i fischi contro il Lecce, ma soprattutto con le parole del patron dove asseriva che tutti sono vendibili, sono solo scuse di fatto! Se Di Lorenzo non sente più Napoli può, anzi, deve andar via! Ma tacere un accordo già concluso, e così sarà! con la Juventus dell’ex DS Giuntoli, riferimento al Giuffredi, cozza con il suo stesso parlare, esempio, lui decide se Politano o Filorusho restano, lui decide di Gaetano ed in più ammette che il Napoli gli ha chiesto di vendergli Mario Rui. Mi chiedo, ma questo è un procuratore oppure il presidente del Napoli? (I contratti non contano nulla…)

Sinceramente, dopo le parole di questo signore, mi auguro che il Napoli prenda seri provvedimenti con tutti gli altri assistiti di tale procura, anche se alcuni possano fare al caso del club, mettendoli alla porta proprio per il modus operandi del procuratore, con una comunicazione che rasenta l’ostruzione di modalità delinquenziale, nel porsi sia verso la stampa che la società stessa, con un’albagia ed ego smisurato da far sembrare De Laurentiis un cucciolo di Chihuahua. Davvero squallido tutto il teatrino del manager Putiniano!

Auguro a Di Lorenzo di trovare alla Juventus, ricorda Ciro Ferrara nella scelta, il calore, l’affetto e l’amore, tu stesso avevi firmato a vita a Napoli! ma soprattutto una linea guida diversa, ti consiglio uno meno ego-uterino e più propenso ad essere portatore di pensieri ed opinioni condivise! Ti ringraziamo per il titolo iridato, ma non aspettarti altro. La mancanza di chiarezza e la comunicazione alterata l ‘ho sempre contestata a sua eccellenza Dal! Oggi, dimostrando ti carente sul piano della personalità.

Hai sbagliato due volte, la più grave verso quel popolo che ti aveva adottato come figlio di Napoli e che purtroppo hai tradito, Adl e la scusa! perché non hai detto la tua verità! Un capitano è il primo quando si vince, ma anche quando si perde! Caro Giovanni, da oggi sei avversario, e quindi un nemico sportivo, ma come diceva il titolo di un film del compianto Troisi, pensavo fosse amore…invece era un calesse! Chissà, forse anche il tuo procuratore parlava per te nello spogliatoio del tricolore! Salutaci il “Cristiano”, augurandoti che a Torino, tu sia concorde con il solito aiutino!

https://www.persemprenapoli.it