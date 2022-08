La Repubblica: “Un Opera da completare…”

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, esalta, nel suo editoriale, la capacità’ di Aurelio De Laurentiis, di aver svolto una campagna acquisti, davvero oculata, ma soprattutto di aver avuto la pazienza giusta per calare il “suo tris sull’ onda dell’ entusiasmo della prima vittoria.” In pratica si e passati, da una situazione, che si puo’ definire di “aria pesante”, ad un quasi pienone del Maradona, contro il Monza Domenica alle 18, come risposta alle tante critiche addossate al Presidente. Domenica sara’ la volta dei tre nuovi (Simeone, Ndombele e Raspadori), in attesa del quarto (Navas) che andrebbe a chiudere, piu’ che una rivoluzione…un ritorno n grande stile, e chissa’, essere quella mina vagante, pronta ad esplodere durante il campionato. Di seguito le parole, comparse nella edizione odierna del quotidiano la Repubblica, sul mercato azzurro:

“Tutto lasciava presagire un campionato di transizione e un po’ in sordina, dopo la partenza contemporanea dei vecchi leader dello spogliatoio. Invece Aurelio De Laurentiis aveva in serbo una contromossa a sorpresa e ha aspettato con pazienza il 18 agosto per calare il suo tris, cavalcando l’onda della goleada degli azzurri a Verona, facendo felice Luciano Spalletti e riaccendendo pure l’entusiasmo della piazza: da ieri di nuovo carica per la stagione alle porte

Simeone, Raspadori e Ndombele (che si aggiungono agli altri 5 colpi di mercato, finora) saranno presentati domenica ai tifosi al Maradona, prima della gara contro il Monza. Ma non finisce qui. Per completare l’opera c’è da chiudere la trattativa per Navas, dopo i fuochi d’artificio delle ultime 24 ore. Altro che anno zero: il nuovo ciclo è diventato di colpo ambizioso e affascinante”.

