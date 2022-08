Napoli 5.0, Entusiasmo e Ricostruzione

La Ricostruzione ha un pregio.

Nello stesso tempo pulisce il vecchio e fa emergere il nuovo e se questa sinergia scaturisce allora può diventare Realtà.

Già, questo Napoli può diventare una Realtà.

Se si riesce in questa perfetta sinergia i nuovi nomi possono costituire un aumento di velocità ed un sorpasso.

C’è una caratteristica di questo Napoli 5.0 che da un po’ sembrava perduto.

Onestamente.

La Squadra aveva quasi tutto ma non brillava per entusiasmo.

Il dopo Sarri è stato un calvario.

La Rivoluzione sarriana poi finita nella polvere e contro un muro, si è trascinata fino a questo Maggio.

La Ricostruzione era d’obbligo, poche chiacchiere.

Serviva all’azienda Napoli un nuovo progetto.

Il Napoli somigliava troppo ad una vecchia berlina elegante in in mondo di spaziali monovolume.

L’arrivo di nomi nuovi, volti nuovi se non altro porterà freschezza al progetto.

Se non altro si volta pagina ed il volto dei giovani sarà la faccia nuova del Napoli 5.0.

In attesa di capire cosa faranno i giovani Gaetano, Zerbin e Zanoli,

è partito chi aveva il mal di pancia. Solo Fabian è in stand-by e Meret entra ed esce dallo spogliatoio.

Insomma se non altro si parte con entusiasmo e non è affatto poco.

Nella città che vive di energia e fuoco non è assolutamente poco.

Così come Insigne e Koulibaly hanno desiderato partire,

Raspadori, Olivera, Kim, Ostigard, hanno voluto fortemente Napoli e non è poco.

Gioca solo chi crede nel progetto, gioca solo chi crede nel Napoli 5.0.

Gioca solo una città affamata di pallone e che, mettendo da parte i contrasti con il Patron, è corsa al botteghino.

Contro il Monza di Berlusconi, Maradona praticamente pieno.

Troppa la fame di pallone dei Napoletani, troppo l’amore per quella maglia.

E questo il presidente lo sa troppo bene.

I Napoletani dimenticano in fretta.

Mettono da parte e si rituffano.

Napoli-Monza in questa nuova vita 5.0 è il principio di questa tempestosa Ricostruzione.

Napoli – Monza è vita nuova.

