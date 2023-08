“La grande fuga!” Oltre Osimhen, anche Adl lascerà in anticipo Castel Di Sangro. Altro che dire cosa farà il Napoli…

In casa Napoli si vive un momento di grande caos per il contratto di Victor Osimhen, resta o non resta questo il dilemma!

Roberto Calenda, procuratore del Nigeriano, che ormai ha messo tenda a Castel Di Sangro, pressa il presidente per capire cosa voglia fare. Ma siamo sicuri che sia per il rinnovo?

Personalmente, e credo di non sbagliare, la vendita del bomber azzurro deve essere solo ratificata dal patron azzurro, confermando i sospetti, segnalati in altri momenti, che i famigerati 10 milioni promessi e pubblicizzati da tutti, non sono mai esistiti!

Qui non si tratta più di essere pro oppure contro, qui si deve fare i conti con la realtà, la quale sta venendo fuori esponenzialmente e soprattutto in modo incontrovertibile

La modalità è molto semplice, se non sì è rinnovato negli scorsi 8 mesi, da gennaio ad oggi, spiegatemi voi cosa cambia in pochi giorni. E poi, non va dimenticato, il procuratore presenzia una volta, e non 8 mostrando una tendopoli in ritiro

Poi va posto il quesito più importante, 40 milioni in 5 anni, 200 complessivi, ma voi ci rinuncereste? Personalmente, con grande onestà, io no!

Ma la cosa più grave, è che dopo aver annunciato di voler vincere la Champions, confermò pubblicamente, alla presentazione della squadra in piazza, che il 12 Agosto, in conferenza stampa, avrebbe predetto il futuro del Napoli e sbeffeggiato la stampa!

Ed è invece di ieri la notizia, parole di Angelo Caruso sindaco di Castel Di Sangro, che ADL sarebbe andato via l’11 e non avrebbe assistito alla gara con l’Apollon in amichevole!

Chiedere al Napoli sarebbe un azzardo, altrimenti Baldari ti caccia dal ritiro! Allora lo chiedo a voi, fedeli lettori/ci, è un comportamento di chi vuol metterci la faccia? Oppure la definite…la grande fuga?

Io confermo la mia sensazione, cioe’che Victor Osimhen non sara’ l’attaccante dei partenopei, anche per sua scelta, economica chiaramente! Ed il mercato oltre che futuro campionato del Napoli, resta ancora in una fase embrionale, con la Serie A alle porte, e ruoli chiave, centrocampo e centravanti, ancora incerto

So le critiche che mi tirerò addosso, ma come in altre occasioni, se ho sbagliato, chiederò scusa ai veri giudici del nostro lavoro, cioè voi, se avrò commesso un errore di valutazione lo farò anche in questa circostanza… Ma stavolta’ la realtà, non potrà né essere cambiata, né tanto meno lottizzata dal patriarca del grillo ed i suoi fedeli sudditi!

Mi auguro che con 200 e passa milioni in cassa, ci si decida a comprare i calciatori al povero e già criticato Garcia, per metterlo in condizione di poter allenare una squadra Campione D’ Italia, e non ragazzi della primavera

Anche se le polemiche e critiche verso il tecnico francese, sembrano davvero fuori luogo e pretestuose…come a dire, visto che non possiamo attaccare ADL altrimenti non ci fa entrare a Castel Volturno, prendiamocela con il tecnico, almeno ci salviamo!

E nel frattempo, a pagare dazio, è sempre il tifoso, che fa le ferie a Castel di Sangro, e non riesce neanche a vedere da vicino il proprio beniamino…altrimenti “pit bull” ADL morde!

