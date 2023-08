Ecco chi è Jens Cajuste. A Napoli arriva…Lo svedese box to box di Garcia!

Continua l’estate delle sorprese di mercato in casa Napoli, il nuovo rinforzo per il centrocampo di Garcia arriva dalla Ligue 1. Come evidenzia la redazione di Sky Sport, trovano conferma le indiscrezioni riportate da Footmercato, con la società del presidente De Laurentiis che ha chiuso con il Reims per l’arrivo di Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999. Operazione da 12 milioni di euro. Il calciatore già in giornata sarà in Italia e si sottoporrà alle visite mediche prima della firma sul contratto col club partenopeo.

La redazione di Sky Sport mette in evidenza le qualità di Cajuste:

“Talento, personalità e fisicità. Caratteristiche, quelle di Jens Cajuste, che hanno spinto il Napoli a puntare con decisione su di lui. Lo svedese classe 1999 è un centrocampista moderno, box to box, molto bravo a recuperare palloni e a inserirsi palla al piede. Nella rosa azzurra dovrebbe rappresentare l’alternativa ad Anguissa. Acquistato dal Reims a gennaio 2022 dal Midtjylland, Cajuste nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze impreziosite da 4 reti, che testimoniano anche una buona abilità in fase realizzativa. In Danimarca per la sua stazza era soprannominato “pannocchia di mais”. Il Napoli, ricordiamo, lo ha pagato 12 milioni di euro”.

Ecco chi e Jens Cajuste…lo Svedese box to box!

Jens Cajuste, 23enne svedese, è a un passo dal Napoli. Nelle idee di Aurelio De Laurentiis il centrocampista prenderà il posto lasciato vuoto da Ndombele (tornato al Tottenham) e sarà di conseguenza la prima alternativa ad Anguissa. Il calciatore è nato a Goteborg, piede destro, è alto 188 centimetri. Ha iniziato la carriera nelle giovanili dell’Orgyrte per poi passare al Midtjylland prima, e al Reims poi nel 2022. Ora avrà la possibilità dimostrare le sue qualità anche nel campionato italiano.

Il calciatore svedese ha già dato il suo sì al club di Aurelio De Laurentiis con le visite mediche attese in queste ore. Al club francese, invece, andrà una cifra vicina ai dodici milioni di euro. Un investimento importante per un calciatore con ampi margini di miglioramento, ma che risulta fede alla politica del club, sempre alla ricerca di giovani di grandi prospettive. Cajuste ha doppio passaporto svedese e americano. In basso un video tratto dal canale SVMM che mostra le giocate più importanti del centrocampista.

