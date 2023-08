Pistocchi: Altro colpo Napoli, Cajuste !

Per il noto giornalista, esperto soprattutto di calcio estero, Maurizio Pistocchi, quello del Napoli è un altro colpo di mercato.

Lo sottolinea sul suo profilo, con un tweet:

“Niente da fare: lo scouting del Napoli, fa un altro colpo. Prende Jens Cajuste, 1999, h188, centrocampista della Nazionale svedese. Visto e segnalato già nel Midtiylland, mezz’ala destra, fisico e tecnico, ottimo”

Questo dunque, il pensiero di Pistocchi, per un acquisto, che ha sorpreso tutti e nessuno si aspettava.

Preso dal Reims, il calciatore è atteso nelle prossime ore a Villa Stuart, per le visite mediche.

Classe 1999, Cajuste è un mediano completo, dotato di ottima tecnica e visione di gioco. Cresciuto in Svezia, si è trasferito giovanissimo in Cina, per poi tornare in patria e debuttare nel 2016, con l’ Orgryte.

Nel 2018 passa al Midtiylland, per poi trasferirsi al Reims lo scorso anno. In Francia colleziona 31 presenze, con 3 marcature, tanto da meritarsi le attenzioni del club azzurro.

Nell’idea di Garcia, Cajuste sarà il sostituto di Ndombele, viste le sue qualità sia in fase di interdizione, che d’impostazione.

Profilo interessante per la sua duttilità tattica, già nel giro della Nazionale svedese, nonostante la giovane età.

Un altro colpo a sorpresa del Napoli, che inserisce un centrocampista da affiancare a Lobotka e Anguissa.

I partenopei proseguono nella loro politica, di investimento su talenti emergenti. Correndo però, anche il rischio, che qualche scommessa venga persa.

L’annuncio ufficiale dell’acquisto sarà dato a breve, dopo il superamento delle visite mediche.

I tifosi napoletani si augurano che il parere degli esperti sia veritiero, visto che in pochissimi sapevano dell’esistenza di questo giocatore.

