Kim può tornare in Italia.

Dopo aver vinto lo scudetto da protagonista, con la maglia azzurra, l’approdo al Bayern Monaco non ha dato gli esiti sperati.

Gli errori in semifinale di Champions League del coreano, sanciscono probabilmente, la fine per Kim Min-Jae, del rapporto con i bavaresi.

La possibilità di un ritorno in Serie A è più che concreta, eventualmente con la formula del prestito.

Le richieste eccessive per Buongiorno spingono la società partenopea, verso il difensore che contribuì, in maniera determinante alla vittoria del campionato.

Raffaele Auriemma attraverso, il proprio profilo twitter, spiega che l’operazione, per il ritorno a Napoli di Kim, sia legata alla volontà di Conte.

Manna, tra l’altro, è già in Germania, per risolvere questioni legate a Kvaratskhelia e non solo. La possibilità anche di un incontro con la società tedesca, non è da escludere, per capire soprattutto, l’impegno economico a cui si andrebbe incontro.

L’ingaggio attuale di Min-Jae è fuori portata, per la società campana, ma si potrebbe trovare una formula con un prestito oneroso e stipendio diviso tra i due club.

Il ruolo del difensore centrale, resta comunque la priorità assoluta, del mercato partenopeo. Antonio Conte vuole un nome di spessore, su cui costruire il reparto difensivo. Buongiorno resta l’obiettivo principale, kim è una possibilità interessante, ma anche altri nomi, sulla lista di Manna, vengono attenzionati.

Dragusin, per esempio, già inseguito in Gennaio, non è totalmente da escludere.

Certo è che il mercato azzurro, partirà soprattutto, dal reparto arretrato.