Calciomercato: Napoli “Batte” Il Primo Colpo! Manna Scatenato. Il meno atteso, una vera sorpresa dal cilindro del DS Manna, infatti il Napoli sta per annunciare il primo difensore che verrà messo a disposizione di Antonio Conte. Trattasi di Rafa Marin, spagnolo e di proprietà’ del Real Madrid che ha disputato la stagione passata in prestito all’Alavés, dotato di buona stazza fisica, alto 191 cm è un 2002 di piede destro naturale (la formula è con diritto di recompra fissato a favore del Real).

Bruciata dunque la concorrenza di Milan e Juventus, con Manna che mette a segno il primo vero colpo a sorpresa, grazie anche ad i suoi buoni uffici con la squadra dei Blancas, ma certamente non è finita qui! Questo è solo l’inizio di un mercato ricco di sorprese in casa azzurra

Ma che fine hanno fatto Buongiorno ed Hermoso direte voi? Sono li tranquilli, che attendono solo di essere annunciati, specifichiamo però, le due diversità di trattativa, infatti sul difensore della Nazionale, il buon Cairo, patron granata, ogni giorno alza l’asticella del costo cartellino, 40 milioni cash! Sperando di scatenare l’asta tanto desiderata! (Ricordiamo che il calciatore vuole il Napoli) ed il procuratore Beppe Riso, buoni i suoi rapporti con il DS azzurro, ha già un accordo di massima con il club di Adl (Il lodo Giuffredi-Jugeli insegna!).

Sul secondo (Hermoso) vi è il problema, non certo un dettaglio, delle commissioni, ricordiamo che il calciatore è in scadenza, quindi si attende che il procuratore del difensore abbassi le proprie pretese per fa sì che i matrimoni vada a buon fine. Nel frattempo, il difensore spagnolo si gode le vacanze in Sardegna in attesa della telefonata del club partenopeo!

Calciomercato: Napoli si Sistema in difesa…Ora tocca all’ attacco!

Se per la difesa, il quadro sembra abbastanza chiarito, per l’attacco restano ancora da risolvere il nodo Kvara, infatti, mentre il suo procuratore, Mamuka Jugeli, oltre al padre del calciatore, premono per mandarlo al Psg (ingaggio al calciatore, ma soprattutto commissione al manager Faraonica) il Napoli fa sapere, come per Di Lorenzo, che il calciatore è sotto contratto e decide la società non il manager o padre annesso. Per ora il Georgiano e in Germania per l’Europeo, se ne riparlerà più avanti, anche se per Conte, resta incedibile!

L’altro caso riguarda Victor Osimhen, al quale faccio l’appello di tacere! Vista l’ennesima figura barbina sui social dove si è scagliato ferocemente contro il tecnico, dimissionario, Finidi George, per il solo motivo di aver detto alcune cose sul suo infortunio in merito alle convocazioni nelle Nazionale Nigeriana. Ritornando al mercato, ad oggi nessuna squadra Europea sembra disposta a versare l’intera clausola, 130 milioni di euro, per acquisirne le prestazioni. Fatta eccezione per Al-Ahli, squadra Araba che sarà presente al Mondiale per Club a giugno prossimo, che pagherebbe immediatamente la clausola riempiendo di ponti d’ oro il Nigeriano.

Ma di par suo, l’attaccante fa sapere di volere la Premier, Arsenal su tutte! Come andrà a finire? Bella domanda, chiaro che il Napoli non può sostenere l’ingaggio sottoscritto dal nigeriano, 11 milioni netti, né tantomeno sarebbe un buon inizio per gli altri compagni, visto il disastro dello scorso anno! Insomma, una bella gatta da pelare per società e tecnico, anche se ancora non vi è stato il movimento di mercato attaccanti che farebbe poi da effetto domino per il club di Adl. Attendiamo gli eventi….

Calciomercato: Il Napoli cerca “chiarezza” da Adl…Ma il duo Manna-Conte e’ la garanzia per i tifosi!

Dopo gli strafalcioni societari, dove anche i calciatori stessi sono stati gli ammutinatoti silenti, per la mancata qualificazione in Champions proprio perché’ contro il patron, ci si aspetta un cambiamento che in un certo senso sembra esserci stato. L’avvento di Conte porta certamente una ventata di ottimismo. Se non si fosse pero ’riproposto il continuo vociare di procuratori, il duo Giuffredi-Jugeli ribattezzati Gianni e Pinotto, oltre allo sfogo fuori luogo di Osimhen sui social, ed i mal di pancia dei DI Lorenzo e Kvara di turno, senza dimenticare chi resta con quale testa lo fara ’ed i potenziali partenti che non hanno offerte reali!

Chiaro che il duo Manna-Conte, quest’ultimo sembra più un manager all’inglese che un allenatore, stiano tracciando il solco per delimitare la linea del Napoli a partire da questa stagione. Chiaro però che Adl deve far chiarezza subito, mettendo le basi sia del mercato, oltre che le linee guida da seguire per quanto concerne gli insoddisfatti.

A mio modesto parere, Osimhen va venduto prima del ritiro a Dimaro, per evitare malumori prima ancora di iniziare, dopo di che, per i casi Di Lorenzo e Kvara, che ripetiamo sono sotto contratto con il Napoli! capire realmente se vogliono continuare con Conte, oppure andare al trova! Fondamentale e avere a disposizione, convinzione e determinazione, basta con gli errori dello scorso anno. Antonio Conte e senz’ altro la garanzia che ciò accadrà, l’ essenziale e credere nel progetto del nuovo tecnico e farlo lavorare tranquillo senza eccessive pressioni se si verificherà’ questo, allora sarà tutto a vantaggio del club partenopeo

Tanti i nomi, ma prima va capito chi vuol restare e chi vuol voler altri lidi, un lavoro certosino e non di facile risoluzione attende il duo delle meraviglie. La cosa certa e che non si faranno sconti a nessuno! Come ha detto Conte Amma’ Fatica’…A tal proposito, un plauso a Calzona e Lobotka, ieri robottino premiato come migliore in campo contro il Belgio di Lukaku! Chissà cosa ne pensa lo spogliatoio degli scontenti…Ora hai capito Adl perché’ le bugie hanno le gambe corte? Stesso discorso per Di Lorenzo e compagni.

Il vento e cambiato, chi vuol remare lo facesse, altrimenti lo si saluta e si volta pagina, stavolta però che il libro abbia la trama del Leone, e non certo di chi in silenzio, ha distrutto un tricolore! Chiaramente tutti colpevoli… Chi non vuole restare quella e’ la porta!

