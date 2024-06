Serie A: ecco quando ci sarà il sorteggio del calendario

Mancano molte settimane all’inizio della stagione di Serie A 2024-2025. Con l’Europeo in corso, l’inizio della Copa America e con le Olimpiadi, il massimo campionato italiano sarà pronto a regalare emozioni. L’Inter campione d’Italia sarà la squadra da battere, mentre Milan e Juventus le prime inseguitrici. Occhio all’Atalanta, vincitrice dell’Europa League, che potrebbe inserirsi nella lotta al tricolore. Da tenere in considerazione anche Napoli, Roma e Lazio, seppur queste partiranno indietro rispetto alle 4 società citate in precedenza. L’inizio sarà il 17-18 agosto e la prima sosta sarà per la Nations League a settembre. La Serie A avrà cinque stop in totale per la prossima stagione di cui 4 per la Nation League: la prima come detto a settembre, la seconda ad ottobre, la terza a novembre e la quinta a marzo. Per quanto riguarda la sosta natalizia ancora nulla è certo, ma con alta probabilità ci si fermerà. Non è stata decisa ancora la data di chiusura a causa del programma delle nuove competizioni europee e della calendarizzazione del Mondiale per club. Queste quattro manifestazioni internazionali saranno fondamentali per l’organizzazione della Serie A.

