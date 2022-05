Juan Jeusus, e la rivincita del professionista!

Juan Guilherme Nunes Jesus, noto semplicemente come Juan Jesus (Belo Horizonte, 10 giugno 1991), è un calciatore brasiliano, difensore del Napoli. Fu acquistato dal DS Giuntoli, fra tanti scettici, nel mercato invernale 2021, contratto annuale con opzione di rinnovo. Il difensore Brasiliano in quel periodo era senza squadra, ma per fortuna del Napoli, il possente difensore e’ approdato alla corte del club azzurro.

Parliamo di un difensore centrale, adattabile a sinistra, dotato di buon fisico e buona visione di gioco, gli scettici sono stati serviti, visto l’ottimo rendimento, quando chiamato in causa a sostituire un certo Koulibaly, e mantenendo in tatto, il rendimento della difesa partenopea . Su 15 gare disputate da titolare, si e’ anche preso lo sfizio di far gol, con una media del 6 pieno per il rendimento offerto alla squadra.

E menomale che era tra i calciatori senza squadra, almeno ne abbiamo potuto usufruire per competere fino a poche giornate dal termine , per il titolo poi andato al Milan. Ora pero, e non credo ve ne siano dubbi, il contratto se lo e’ meritato da se, la Champions e anche merito suo!, con professionalita’ e grande attaccamento al calcio, mostrando l’impegno, che forse altri, non hanno donato.

C’e’ pero’ d’aggiungere il pensiero del ragazzo Juan Jesus, che dal suo profilo Facebook, ha voluto raccontare il suo momento no, ed quella chiamata del Napoli, che gli ha ridato la luce , che sembrava essersi spenta dopo l’esperienza Interista. Queste le sue parole davvero molto sentite da parte del calciatore:

“Che dire?! Ho preso un volo, ho lasciato Napoli per le vacanze. Ho ripensato a quel che è stato.

Un anno fa mi allenavo da solo. Con rabbia. Pensavo: datemi l’occasione giusta e vediamo. Non mi interessa nient’altro. Solo la telefonata giusta…vibra il telefono, un lampo azzurro: “Juan c’è il Napoli”. La luce. Non era un’occasione, era il mio destino. Squadra, città, allenatore, tifosi, tutto quello che avevo passato all’improvviso assumeva una forma e un significato. Tutto era accaduto per farmi arrivare a questo punto“

“È stato come trovare una bottiglietta d’acqua fresca che ti aspetta in mezzo al deserto. L’ho finita in un sorso. Che soddisfazione. Ci siamo trovati ragazzi. E adesso non fermiamoci: il sogno non è finito, il sogno è appena cominciato!!!! Jamm Ja!“.

