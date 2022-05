Napoli Primavera: Il Genoa da battere, per difendere la categoria

Il Napoli affronta il Genoa per il ritorno dei play out del campionato Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo di Cercola alle ore 14.30. Questi i convocati dal Tecnico Frustalupi, per la gara di oggi, ricordando il risultato dell’ andata terminato con il punteggio di 2 a 2:

Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Luca, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Vergara.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati