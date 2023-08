Ingaggio vs Clausola: Osimhen sfida De Laurentiis

10 milioni di ingaggio dice Osimhen, 160 per la clausola dice De Laurentiis.

Victor dice 110, il presidente non accetterà.

A 150 si potrebbe trovare un accordo.

Se fossero numeri reali, impazzirebbe il lotto.

Le cifre le fanno il mercato, poche chiacchiere. Il business e le sue regole non si discutono. Esistono.

A questo punto, alcuni quesiti semplicissimi.

La risposta è sempre dei tifosi.

Quanto vale davvero Osimhen?

Al 9 Nigeriano possono bastare due campionati italiani sebbene l’ultimo da gran protagonista per “dirsi” attaccante da cento e passa milioni?

2 anni sono sufficienti per valere determinate cifre?

Per ultimo, la SSC Napoli, vista la sua relativa posizione economico-finanziaria, in rapporto all’ Europa del pallone, è in grado di gestire un calciatore da 10 milioni annui?

A quanto pare, Victor chiede quella cifra ed il suo procuratore è convinto di poterci arrivare.

Gli Arabi, davanti a certe cifre, si sono ritirati.

Non sono, a quanto risulta, richieste reali. Osimhen è quasi “costretto” a restare a Napoli.

Serve però un accordo reale. Un accordo che sia opportuno per entrambe le parti.

Serve un equilibrio ed un incontro vero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati