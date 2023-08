Napoli, Osimhen e le domande dei tifosi

Polemiche no grazie.

Considerazioni gratuite ed una riflessione.

Permettete.

Giochiamo a “secondo Te” .

Osimhen – Napoli è diventata una sit-com.

Non sono bastati 6 incontri tra procuratore e società per mettere un punto alla vicenda.

Fase di stallo.

Partita di scacchi.

Tutti ben disposti ma nessuno pronto a cedere.

Secondo te, la SSC Napoli nonostante il titolo di campione d’Italia non è abbastanza “affascinante”?

La società, la città, il progetto non sono ancora davvero “internazionali”?

Soldi, soltanto soldi oppure esiste uno step “assicurativo” che non si riesce a garantire?

Detta fuori dai denti, perché Leao, lo spacca partite, quello che ha battuto il Napoli di Spalletti, praticamente solo, 3 volte, rinnova in un attimo col Milan ed Osimhen gioca al rilancio?

La città è il problema?

La società con il suo modo anomalo di far azienda?

Spalletti e Giuntoli?

Il prestigio?

L’assetto?

Cosa possiede ancora Milano e quanto dista Napoli?

Non basta vincere lo scudetto per far mercato in poche settimane e dare al nuovo tecnico una certezza?

Perché il Milan ha tanta facilità di rinnovarsi e ripartire ed il Napoli si arena su rinnovi e rincalzi?

Secondo Te?

