il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Quotidiani Sportivi Nazionali: Gazzetta dello sport<Spalletti coccola Osimhen: “Ha possibilita’ stratosferiche”> Corriere dello Sport<“Kalidou spaventoso”> Tuttosport<Spalletti: “Il nostro Napoli sta costruendo un po’ di storia”> Buongiorno a tutti, apriamo la nostra rassegna stampa dei quotidiani sportivi con la Gazzetta dello Sport che titola Spalletti coccola Osimhen: “Ha possibilita’ stratosferiche”. Il tecnico azzurro, in una intervista alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, ha parlato, a due giorni dalla gara di Cagliari, del suo attaccante Victor Osimhen, affermando che ha delle “potenzialita’ stratosferiche”, “Non so ancora dove possa arrivare ma ha potenzialità infinite”. Parole al miele del tecnco azzurro che si coccola il suo “puntero”, pensando anche alla gara di Cagliari, difficile come le altre, afferma ancora il tecnico Toscano,facendo i conti anche con l’infermeria, visto che anche Anguissa si ferma, e ne avra’ almeno per 15-20 gg. Dopo Osimhen, e’ toccato a Kalidou Koulibaly, infatti il Corriere dello Sport titola “Kalidou spaventoso”, questo l’aggettivo primo che viene in mente a Mister Spalletti nel parlare di Koulibaly. “Ho finito gli aggettivi per Koulibaly e se penso alla gara di Barcellona dico che è stato spaventoso. Ammiro ed esalto Kalidou, ora mi spaventa per ciò che sta dimostrando a livello di calma e di autorità. S’è fatto trovare sempre pronto. Koulibaly ha una capacità di sintesi incredibile dentro le partite, perciò lo definisco spaventoso. Calma ed autorita’, e unico “. Tuttosport infine, continuando sull’ intervista di Spalletti , alla radio ufficiale del Calcio Napoli, ci racconta del pensiero sul suo Napoli e dell’ avvicinarsi alla gara contro il Cagliari: Le gare con Inter e Barcellona ci hanno dato una presa d’atto, abbiamo giocato alla pari con grandi club a livello mondiale. L’averla vista giocare con fiducia e divertirsi quando si trattava di momenti positivi e soffrire quando c’era da soffrire mi fa sentire in sintonia con tutto l’ambiente. Il bilancio fatelo voi, io ci sto bene qui con tutto ciò che ho intorno“. “Cagliari? Che si giochi a Cagliari o a Barcellona il concetto non cambia. Dobbiamo riuscire a fare il Napoli e ci basta proporre il nostro calcio per essere felice. Solo chi non sa di calcio può pensare che sia una partita con meno insidie. Il Cagliari s’è rinforzato, è in sintonia col carattere del suo allenatore che qui conosciamo bene per aver dimostrato tutte le sue qualità professionali. Dobbiamo fare la stessa gara fatta con le big”

