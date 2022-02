Il Napoli visto dai principali quotidiani cittadini

Principali Quotidiani Cittadini: Il Mattino<Il Sogno di Spalletti: “Regalatemi 13 gioie, poi posso pure smettere”> Repubblica<Napoli, Anguissa salta il Cagliari. Spalletti: “Sarà una gara difficile“> Roma<Stop Anguissa, ancora emergenza> Buongiorno a tutti, apriamo la nostra rassegna dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola “Regalatemi 13 gioie, poi posso pure smettere”.In una lunga intervista rilasciata alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, il tecnico ha spaziato un po’ su tutto il percorso del Napoli fino a questo momento, ma ha anche espresso un desiderio, soprattutto per i tifosi, verso i suoi giocatori “ Regalatemi 13 gioie, e poi posso pure smettere“, il riferimento alle 13 gare dal termine del campionato…e’ puramente casuale…vi pare?…Continuando su questa intervista del tecnico, si fanno anche i conti con l’infermeria, ed infatti Repubblica, scrive delle condizioni di Anguissa, fermo per i prossimi venti giorni, “Non recuperiamo nessun infortunato. Servirà la stessa mentalità mostrata contro Inter e Barcellona” Esordisce cosi il tecnico, facendo capire la difficolta’ , certo, di affrontare i Cagliari Lunedi, ma andando in Sardegna con la giusta mentalita’ mostrata contro Inter e Barcellona, si puo’ comunque far bene. Ed lo stesso quotidiano Roma, che conferma il momento di emergenza del Napoli, sottolineando che Anguissa stata fuori per un’ po’, e che quindi tocchera’ a Demme fare gli straordinari sia contro il Caglari Lunedi, che Giovedi’ sera nella gara attesissima, contro il Barcellona di Xavi.

