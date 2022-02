Il quesito del Koulibaly dimenticato

Se vi fosse posto un quesito, dove scegliere il miglior centrale (non c’e Koulibaly) del nostro campionato, da scegliere tra De Light, Bremer, Skrinjar,Tomori…voi chi scegliereste? Questo il sondaggio apparso sul sito di Sportmediaset, che rappresenta un po’, e non e’ un dettaglio, la scarsa considerazione nei confronti di una squadra che lotta per vincere il campionato, ed ‘ e ancora in corsa nel poter approdare agli ottavi di Europa League.

Ora, lungi da me esprimere giudizi lesivi al grado di conoscenza del ABC del calcio, anche perche’ sarebbe dannoso per la rete stessa, ma dimenticare un centrale come Kalidou Koulibaly mi sembra davvero fuori da ogni logica del calcio parlato, visto che quello giocato parla da solo!

Ma la domanda e’ un ‘altra, se ad esempio, il sig De Light oggi rappresentasse i colori del Napoli, ed il sig Koulibaly, rappresentasse i colori bianconeri, cosa si sarebbe detto?…O meglio ,ci sarebbe stata tale dimenticanza, anche dopo un mese di assenza?

Ora pero’, gia’ immagino i commenti dei personaggi poco vicini al Napoli…i soliti Napoletani, piangono…bla…bla…bla…insomma un modo cordiale per dire, hai ragione ma fai silenzio!

Premetto che Koulibaly non ha bisogno di un sondaggio per risultare il miglior difensore centrale del nostro campionato, e ne un mese di lontanaza puo’ cambiare tale realta’, ma la cosa che fa davvero “sbellicare” dal ridere, e rendere pubblico un sondaggio del genere, sapendo di essere d’avanti alla piu’ “grande e ridicola figura” da quando l’uomo invento’ il Football!

Proviamo a dare due numeri: Difesa Azzurra: 16 sono i gol in passivo, risulta essere la sesta miglior difesa del Vecchio Continente alla pari si Siviglia, CSKA Mosca, e Konyaspor. Solo Ajax (5), Dinamo Kiev (9), Olympiacos (11), Sporting Lisbona (13) e Manchester City (14). Questi numeri riportati, sono da inizi tornei ad oggi 20 febbraio 2022!…Che fine hanno fatto De Light, Bremer, Skrinjar, e Tomori? Mi verrebbe da dire , chiedere a Sportmediaset

Ma se proprio vogliamo andare a parlare di “difensori”, generalizzando il ruolo, vi e’ un ‘altro numero che probabilmente ha omesso, senza offesa, Sportmediaset, che riguarda un’ altro “napoletano” di nascita che e’ Domenico Criscito , ad oggi, anche se nel Genoa, risulta essere il piu’ prolifico (5 reti ed un assist) nel suo ruolo…ed io mi domando e’ dico… che fine hanno fatto De Light, Bremer, Skrinjar, e Tomori?…

Ma tornando seri, come il sondaggio prevedeva agli albori prima della pubblicazione, I sig ri De Light, Bremer, Skrinjar, e Tomori sono dei difensori di ottimo livello, e che a loro modo, contribuiscono a fare le fortune dei club di appartenenza, Ma come si puo’ escludere da un sondaggio del genere il centrale piu forte del nostro campionato?

Ed il mio non e’ un sondaggio, e’ un dato di fatto, e la gara con il Barcellona di Europa League, ne’ estata degna testimonianza, per personalita’, forza fisica, espressione del ruolo, concentrazione, in un unico aggettivo “spaventosamente perfetto ! “

Ed un mese di assenza dal campionato, non puo’ certo deturpare del diritto Kalidou Koulibaly, ad essere trattato come un caduto di guerra, morto e dimenticato

Io invito, in maniera bonaria, a ripresentare il sondaggio, ponendo il quesito e renderlo piu’ veritiero, dando anche uno spunto ai colleghi opinionisti, e cioe’ : Escludendo l’extraterrestre Koulibaly, chi tra De Light, Bremer , Skrinjar e Tomori, a vostro avviso e’ il miglior centrale del nostro campionato?

Cosi ,non solo, l’ opinione sugli opinionisti, scusate il gioco di parole , venga considerata meno “classista” e piu’ credibile, ma , nel caso di Sportmediaset, ne riqualificherebbe una carenza di “Calcio” da curare immediatamente presso il “centro medico” di Coverciano, possibilmente anche in maniera celere.

