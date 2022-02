Primavera, Napoli vs Juventus 5-0: le pagelle 

È da poco terminato il match di campionato tra le formazioni Primavera di Napoli e Juventus allo Stadio Piccolo di Cercola. Il fischio d’inizio della gara è avvenuto alle 11:00 con una cornice di pubblico fantastica che, però, ha dovuto assistere ad uno spettacolo indecente.

Al triplice fischio dell’arbitro Gigliotti della sezione di Cosenza, il tabellino ha stabilito un verdetto chiaro: 5-0 per gli ospiti, senza ‘se’ e senza ‘ma’.

Figuraccia per i ragazzi di Frustalupi, i quali non sembrano mai essere scesi in campo a parte qualche lampo dei soliti.

Le pagelle

Idasiak: 5. Incolpevole sui gol e compie qualche miracolo che fa in modo che la partita non termini ancor prima della fine del primo tempo.

Hysaj: 4. Gioca una partita sottotono e si fa espellere per doppia ammonizione a pochi minuti dal termine del match, poteva risparmiarsela!

Barba: 4. Probabilmente la sua peggiore prestazione questa stagione. Non riesce a prendere mai le misure agli attaccanti avversari.

Costanzo: 4. Da uno come lui ci si aspetta molto e invece oggi ha deluso. Nel momento di maggiore difficoltà è sparito dal campo.

Giannini: 4. Il futuro per lui è roseo, ha un posto garantito per sostituire il Telepass.

Marchisano: 4. Qualche lampo, ma non riesce mai ad accendersi.

Spavone: 4. Anonimo.

Saco: 4. Doveva essere la diga del centrocampo azzurro, ma oggi ha perso più palloni di quanti ne ha giocati.

Vergara: 5.5. Fino al momento della sostituzione non si da mai per vinto e lotta du ogni pallone, provando sempre ad inventare. Il migliore dei suoi!

D’Agostino: 4.5. Probabilmente la posizione non lo aiuta, ma non riesce ad esprimersi come prima.

Cioffi: 4. Corre tanto, ma a vuoto. Non sposta gli equilibri della partita.

