Giovanni Di Lorenzo: Anche il capitano scappa! Sembra andare in questa direzione la decisione del Cyborg, cosi definito nella cavalcata scudetto, dopo questa annata scellerata che lascia non pochi interrogativi, oltre che rammarichi e inaspettate volontà di Fuga da “Aurelctraz!”

Personalmente, sarei molto dispiaciuto se il capitano, proprio mentre la nave affonda, decidesse di abbandonar,e mostrando debolezza inaspettata e mai presente nell’ anno del tricolore, ma è altrettanto vero che se si lascia nelle difficoltà probabile che i giudizi siano stati fin troppo affrettati giudicandolo un condottiero forte e pronto a perorare la causa azzurra!

Logico che può esserci delusione per come e iniziato il post scudetto, poi finito nel frantoio e maciullato dal patron del Napoli, con tre cambi alla guida tecnica e nessun indirizzo reale da parte della società, ma va anche detto che nessuno dei contendenti, e la classifica parla, abbia mai dato una vera sterzata sotto il piano nervoso provando a raddrizzare la barca! Insomma, una stagione negativa ci può stare, ma il senso di appartenenza non deve v mai mancare!

Io non sono, e mai lo sarò, un pro’ De Laurentiis, almeno fin quando non investirà in strutture e costruendo una società solida e competente facendo il Presidente e nient’altro. Fatta la premessa però, se Di Lorenzo dovesse andar via da Napoli perché’ si è sentito escluso, ricordiamo che aveva firmato il contratto per la vita a Napoli! Allora meglio che vada via poiché’ probabilmente, al di là delle mancate promesse presidenziali, ha dato il massimo in suo possesso e quindi e meglio vada altrove se non sente Napoli nel cuore!

Analizzato il tutto, ora il suo manager Mario Giuffredi, stranamente taciturno, dovrà trovare una sistemazione adeguata ma soprattutto la cifra che chiederà il Presidente per privarsi del Capitano, il che significa che non sarà certo semplice, ma nello stesso tempo trattenere gli scontenti, cosi annunciò lo stesso Giuffredi ad inizio campionato, sarebbe deleterio per il nuovo corso azzurro.

Praticamente, o’ provet se’ ne vo’ i’ e o Vescovo no’ vo’ manna’…In questo tira e molla ci perderanno entrambi, uno per uno spiccato ed indelebile egocentrismo, l’altro perché’ carente di attributi visto che poteva riscattare una annata, ahi noi, da dimenticare…Però se ci ripenserai, fallo convinto! Napoli ‘ e convinzione e non certo un fenomeno da baraccone! Meditate Capitano, meditate

