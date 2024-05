Calciomercato Napoli: E L’ Ora Del “Mambo” Salentino! Eravamo partiti con i quattro cavalieri della rifondazione, Gasperini, Conte, Italiano, Pioli, questo l’ordine di preferenza di Aurelio De Laurentiis, il quale si è divertito finche’ ha potuto, ma l’attesa stava diventando preoccupante proprio ai fini della pubblicizzata ripartenza da zero della squadra che fu Campione d’ Italia lo scorso anno, e che quest’ anno, per i motivi che tutti conosciamo, si è classificata 10^ e quindi fuori dall’ Europa che conta!

Premettendo che nella testa del patron, il prescelto era il tecnico del Dea, vincitore dell’Europa League, Gianpiero Gasperini, che ha preferito, a giusta ragione prolungare a vita con l’Atalanta, per provare a rincorrere quel sogno chiamato scudetto, e poi rappresenterebbe il tecnico più longevo in un club di Serie A vista la sua militanza già da 8 anni nelle fila atalantine, un po’ il Ferguson del club Orobico.

Calciomercato Napoli: Sul taquino anche Italiano e Pioli…Ma alla fine vai col “Mambo” salentino!

Ma c’erano anche Italiano e Pioli? Vero! Il primo più del secondo era un serio candidato a sedere sulla panchina azzurra nella stagione che verrà, dove certamente vi era gradimento del tecnico ex viola, ma l’attesa sarebbe stata eccessiva vista anche la finale di Conference da affrontare, in programma mercoledì 29 giugno ad Atene, il che avrebbe portato a giugno inoltrato il suo possibile arrivo a Napoli. Con molta probabilità però giocherà la Champions con il Bologna. Mentre la viola sembra aver scelto Palladino per il post tecnico di origine tedesche (Nativo di Karlsruhe)

Sul ex tecnico rossonero Pioli invece, vi erano alcune perplessità che riguardavano anche la volontà stessa del tecnico di sposare il progetto Napoli. Infatti in una domanda posta in conferenza stampa parlò della preferenza dei tortellini a discapito della pizza! poi vi era la clausola per acquisirne le prestazioni, insomma poca convinzione di approdare in azzurro. Il colpo adesso sarebbe stato possibile perché’ liberatosi dal Milan, ma alla fine…Dove potrebbe andare? In Italia ormai i tasselli son pieni, riferito alle 7 sorelle, comunque al di là di tutto, gli auguriamo buon proseguimento di carriera.

Manca il tecnico azzurro, direte voi, no quello è ormai in dirittura d’ arrivo, e se me lo concedete facciamoci un bel “Mambo “Salentino! Insieme al giovane Giovanni Manna, che in gran silenzio già risulta essere molto operativo in casa Napoli. Vi chiederete perché’ ancora non sia stato presentato, ebbene se conosco il personaggio De Laurentiis, lo farà insieme al nuovo tecnico, dove tutte le strade portano in…Salento! Tra domani, al massimo martedì potrebbe arrivare il tweet che manderà in tilt i tifosi azzurri! Una cosa va detta, non guardate alcuna formazione, né tantomeno i soliti nomi accostati al nuovo trainer, un passo alla volta e nascer’ il nuovo Napoli, e presto dimenticheremo una stagione che oggi volge al termine e che resterà certamente la pagina più negativa dell’era De Laurentiis! Siamo all’ ultimo chilometro l’attesa sta per terminare…

https://www.persemprenapoli.it