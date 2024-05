Napoli-Lecce 0-0: Napoli fuori da tutto

Esistono storie che di buono hanno soltanto il concludersi.

Lasciarsi è la sola buona via. Lasciarsi e guardare oltre.

Amori nati per dimenticare un vero sentimento.

Amori nati storti.

Il chiodo schiaccia chiodo e’ la strategia più misera degli Amanti.

Napoli – Lecce 0-0.

Napoli fuori perfino dalla Conference.

Fuori con 9 squadre per l’Europa.

Non capiterà mai più una opportunità tale. Fallire qualunque chance, avere avversari tanto “pro” e restare fuori.

Dopo l’impresa scudetto, questa è la più assurda e grande impresa al ribasso.

Napoli – Lecce è la fine più esplicativa di una stagione dilettantistica.

Negli uomini, nella società, negli interventi e nei disperati tentativi di raddrizzare la barca.

Oggi è già domani. Stasera è già tardi.

Si decida ora.

Cosa, come, se il Napoli vuole vivere o sopravvivere.

Lo stabilisca il presidente. Lo stabilisca la famiglia De Laurentiis.

La SSC Napoli ha futuro?

Stasera è già tardi.

Ci sono Amori che di buono hanno soltanto l’epilogo. È finita la peggiore stagione dei 20 anni De Laurentis. La sola buona notizia.

Pedagogista dello Sport