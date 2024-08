Gilmour in arrivo.

Ultime ore di calciomercato, incandescenti in casa Napoli. Con la partenza di Osimhen verso l’Arabia Saudita, sempre più vicina, si prepara lo sbarco di Billy Gilmour a Capodichino.

L’arrivo del centrocampista del Brighton, sembrava ormai tramontato, con l’infortunio di O’Riley, suo naturale sostituto, ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la situazione si è ribaltata.

Il club inglese avrebbe dato l’ok, per la partenza del calciatore verso l’Italia, chiudendo di fatto le voci, circolate in serata di un interessamento per Arthur della Juventus. Resta da definire la cessione di Folorunsho, con Lazio e Fiorentina sul calciatore, per un prestito con obbligo di riscatto, favoriti i biancocelesti, per volontà dell’ex Frosinone.

Per la fascia spunta l’idea Candreva, con Ebimbe sullo sfondo, ma per queste operazioni, resta davvero poco tempo.

Fino alle 24 di quest’oggi è ancora tutto possibile, ma se già il Napoli riuscisse a chiudere per Gilmour, avrebbe fatto oltre il dovuto.