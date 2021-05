Gigi Moncalvo: “Da tifoso juventino sono rattristato…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show“, è intervenuto Gigi Moncalvo. Il giornalista, noto simpatizzante juventino, ha commentato la Finale di Coppa Italia. Ancora una gara condizionata dalle decisioni arbitrali, quella tra Juve e Atalanta. Nell’ordine, mancano un possibile rigore a favore degli orobici, nonchè un fallo nell’azione dello 0-1: “Da tifoso juventino, sono rattristato perché tutte le nostre vittorie sono sporche e danno sempre adito a polemiche. Mi dispiace che questo successo non permetterà di dare il benservito ad Andrea Agnelli e Pirlo...”.

Paradossalmente, il destino europeo della Juventus dipenderà tutto dalla sfida domenicale proprio dell’Atalanta. L’intera stagione dei bianconeri racchiusa nei novanta minuti di Bergamo, in attesa di conoscere il risultato del Milan. Poi sarà tempo di bilanci. Sportivi e non solo: “I soldi sono il motore trainante di questo sport: se l’Atalanta dovesse essere sconfitta dal Milan, la Juventus perderebbe circa 50 milioni e i bergamaschi finirebbero quarti, lasciando sul tavolo 5 milioni...”.

Orgoglio e senso di appartenenza sono evidenti nelle parole di Moncalvo: “La Juve ha rubato due punti contro l’Inter e ieri andavano espulsi sia Cuadrado sia Bonucci, che doveva essere allontanato dal quarto uomo per gli insulti a Romero. Mi vergogno di questa annata della Juve, di Cristiano Ronaldo che paga solo 100.000 euro di tasse all’anno in Italia, di Bonucci, di Paratici, di Agnelli, della sua famiglia e della sua compagna turca scalmanata in tribuna”.

Segui anche persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati