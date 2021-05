Guido Clemente di San Luca: “Il sistema calcio è marcio!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show“, è intervenuto Guido Clemente di San Luca, professore ordinario di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli: “Le parole ‘frenate’ di Gasperini nel post-partita hanno confermato che l’intero sistema è marcio. L’Atalanta ha fatto un pessimo secondo tempo, ma gli episodi arbitrali dei primi 45 minuti sono clamorosi. La RAI, così come le televisioni private, è collusa con questo sistema, le parole dell’ex arbitro Saccani sono state melliflue. Il direttore di gara dovrebbe garantire il rispetto delle regole, mentre ieri non è stato assolutamente applicato il regolamento. La VAR doveva intervenire sia sul contatto tra Pessina e Rabiot sia sull’intervento di Cuadrado, che andava espulso. Definirei illegittimo l’arbitraggio di Massa. Non bisogna arrendersi, ma continuare ad adoperarsi per il bene comune. Ci vorrebbe una mobilitazione popolare per estirpare il male dal calcio”.

