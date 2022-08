Gianluca Di Marzio: “Proposto anche al Napoli…”

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, e grande esperto di calcio mercato, ha fatto il punto sugli ultimi movimenti del Napoli, sottolineando il fatto che Jorge Mendez, procuratore di Cristiano Ronaldo, stia offrendo a tutti, anche al Napoli il suo assistito. Infatti, proprio il portoghese, e sarebbe la prima volta, rischia di rimaner fuori dalla prestigiosa Champions League!

“Il suo agente Jorge Mendes sta cercando in tutti i modi di evitare questo scenario e vuole piazzare il fenomeno portoghese in una squadra che giochi la Champions quest’anno. Attualmente, ci sta provando anche col Napoli, per cui sono stati ripresi contatti nelle ultime ore dopo una prima chiacchierata a inizio agosto”

Gianluca Di Marzio parla del “piano Mendez”

“Attualmente è vero che il parco attaccanti del Napoli è stato già rinforzato parecchio dalla società, con gli arrivi di Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone. Anche per questo, Jorge Mendes potrebbe risolvere la questione portando al Napoli un’offerta importante per un’eventuale cessione di Osimhen. Una possibilità potrebbe essere rappresentata proprio dallo stesso Manchester United, squadra attuale di CR7, che potrebbe prendere il nigeriano per sostituire il portoghese.

Non esiste una trattativa impostata a oggi, ma è arrivato un ulteriore e semplice nuovo contatto relativo a un piano strategico di Mendes e non a una volontà reale del Napoli. Il club punta molto su Osimhen e l’ipotesi potrebbe prendere forma solo in caso di arrivo di un’offerta “in tripla cifra” per l’attaccante nigeriano – offerta che a oggi non è arrivata.

Non è semplice vederla arrivare proprio dal Manchester United, che sta già acquistando per cifre elevate un giovane come Antony, brasiliano dell’Ajax. Un interesse concreto per Osimhen, invece, arriva dalla Germania, con il Bayern Monaco che ha visionato parecchio il classe 1998 durante l’anno. Tutto, comunque, attualmente resta nella “suggestione”.

