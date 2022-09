Enrico Fedele: “Spero non giochi Luis Alberto…”

Enrico Fedele, ex procuratore di calciatori che per anni ha assistito i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Show‘, programma di approfondimento sui temi più caldi del momento in casa partenopea – e non solo – in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Lazio-Napoli sarà una partita spartiacque? Sì, sarà sicuramente una sfida molto importante per entrambe le squadre”, ha commentato.

Enrico Fedele aggiunge…

“Spero molto che non possa giocare Luis Alberto, altrimenti sono guai: lo spagnolo è un calciatore di fantasia e sempre pericoloso. Far giocare Luis Vecino al suo posto mi sembra strano, ma giocatori di manovalanza, oggi, stanno avendo la meglio su quelli di qualità, ai quali io non rinuncerei mai”.

Enrico Fedele su Spalletti…

“Luciano Spalletti fa il filosofo toscano, il filosofo tuttologo. Dice che vuole vincere ma che la squadra non ha personalità. Questo bicchiere, allora, com’è: mezzo vuoto o mezzo pieno? Il Napoli è più vicino al quarto che al sesto posto, ma non parliamo ancora del primo”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati